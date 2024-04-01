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ССО уничтожили средство радиоэлектронной борьбы "Житель" на Запорожском направлении

Анастасия ПроцПонедельник, 1 апреля 2024, 10:46
ССО уничтожили средство радиоэлектронной борьбы Житель на Запорожском направлении
МОМЕНТ УДАРА ПО РЭБ "Житель" на Запорожском направлении, СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО ССО ВСУ

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российское средство радиоэлектронной борьбы "Житель" на Запорожском направлении.

Источник: Силы специальных операций ВСУ в Telegram

Дословно: "Во время ведения разведки на Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили АСП Р-330Ж "Житель". 

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На вражескую цель операторы навели огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате слаженной работы комплекс РЭБ "Житель" уничтожен".

Детали: ССО показали видео удара по комплексу РЭБ "Житель" на Запорожском направлении.

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Темы: Запорожская областьРосcиявойнаССО
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