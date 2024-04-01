ССО уничтожили средство радиоэлектронной борьбы "Житель" на Запорожском направлении
Понедельник, 1 апреля 2024, 10:46
Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российское средство радиоэлектронной борьбы "Житель" на Запорожском направлении.
Источник: Силы специальных операций ВСУ в Telegram
Дословно: "Во время ведения разведки на Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили АСП Р-330Ж "Житель".
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На вражескую цель операторы навели огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате слаженной работы комплекс РЭБ "Житель" уничтожен".
Детали: ССО показали видео удара по комплексу РЭБ "Житель" на Запорожском направлении.
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