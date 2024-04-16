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Джонсон представил отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю

Алена ИвашкивВторник, 16 апреля 2024, 01:56
Джонсон представил отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю
Майк Джонсон, фото: Getty Images

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в понедельник представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню о приоритетах национальной безопасности.

Источник: The Hill

Детали: Джонсон обнародовал свое предложение во время закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии в понедельник после нескольких месяцев отложения любых решений по политически острой теме.

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По словам двух законодателей от Республиканской партии, которые были на встрече, план состоит в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, которая бы позволила внесение поправок.

Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, по словам одного из законодателей Республиканской партии, будет включать запрет TikTok, положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине, акт ленд-лиза для военной помощи и конвертируемые займы для гуманитарной помощи.

Однако текущий план не содержит никаких положений о границе, по словам представителя Республиканской партии Кевина Херна, это может вызвать оппозицию среди жестких консерваторов, которые утверждают, что любая помощь Украине должна сочетаться с законодательством для решения ситуации на южной границе.

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Дополнено: Джонсон обнародовал свой план в X.

Он написал, что разговаривал с республиканцами в Палате представителей США о своем плане по дополнительному законодательству о национальной безопасности из-за растущего кризиса.

По его словам, на этой неделе конгрессмены рассмотрят отдельные законопроекты "со структурированным и соответствующим процессом внесения изменений" в:

  • Финансирование нашего союзника Израиля;
  • Поддержка Украины в войне против российской агрессии;
  •  Укрепление союзников в Индо-Тихоокеанском регионе;
  • Принятие дополнительных мер для противодействия врагам и укрепления национальной безопасности.

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Темы: СШАпомощь Украиневойна
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