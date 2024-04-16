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Джонсон представив окремі законопроєкти щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Олена ІвашківВівторок, 16 квітня 2024, 01:56
Джонсон представив окремі законопроєкти щодо допомоги Україні та Ізраїлю
Майк Джонсон, фото: Getty Images

Спікер Палати представників США Майк Джонсон у понеділок представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки.

Джерело: The Hill

Деталі: Джонсон оприлюднив свою пропозицію під час закритої конференції Палати представників Республіканської партії в понеділок після кількох місяців відкладення будь-яких рішень щодо політично гострої теми.

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За словами двох законодавців від Республіканської партії, які були на зустрічі, план полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроекти під одну процедурну норму, яка б дозволила внесення поправок.

Четвертий законопроект, пов’язаний з національною безпекою, за словами одного з законодавців Республіканської партії, включатиме заборону TikTok, положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги та конвертовані позики для гуманітарної допомоги.

Однак поточний план не містить жодних положень про кордон, за словами представника Республіканської партії Кевіна Херна, це може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуації на південному кордоні.

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Доповнено: Джонсон оприлюднив  свій план у X.

Він написав, що розмовляв з республіканцями в Палаті представників США про свій план щодо додаткового законодавства про національну безпеку через кризу, що зростає.

За його словами, цього тижня конгресмени розглянуть окремі законопроекти "зі структурованим та відповідним процесом внесення змін" до:

  • Фінансування нашого союзника Ізраїлю;
  • Підтримка України у війні проти російської агресії;
  • Зміцнення союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні;
  • Ухвалення додаткових заходів для протидії ворогам і зміцнення національної безпеки.

Передісторія: 

  • У понеділок Білий дім оголосив, що виступає проти окремого законопроекту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні.

Теми: СШАдопомога Українівійна
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