Силы обороны юга объяснили, почему РФ увеличила удары баллистикой из оккупированного Крыма
Российские оккупационные войска все чаще применяют для ударов по Украине баллистические ракеты, размещенные на территории временно оккупированного Крыма.
Источник: руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"
Прямая речь: "Враг переключает тактику и на применение баллистики также, понимая, что это сложная цель для реагирования наших сил ПВО. Именно поэтому они пытаются давить на более глубокие регионы Украины, а не только на прифронтовые районы".
Детали: По словам Гуменюк, в Силах обороны имеют информацию о количестве наземных систем врага и отслеживают их маневры.
Относительно ситуации в Черном море пресс-секретарь отметила, что вражеские ракетоносители снаряжены и заведены в пункты базирования.
В то же время их готовность очень высокая: 2-3 часа достаточно, чтобы корабли оказались на боевом дежурстве.
Офицер также добавила, что россияне могли накопить достаточно мощный потенциал ракет "Калибр" и вполне вероятно после смены руководства Черноморского флота РФ будут изыскивать способы вернуть себе позиции на море.
Что предшествовало: Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что украинская разведка отслеживает темпы производства и накопления Россией ракет. Буданов сказал, что прогнозирует возобновление применения россиянами ракет "Калибр" в ближайшее время из-за сокращения запасов ракет Х-101.