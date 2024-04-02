По Украине прошелся шквальный ветер: без света 276 населенных пунктов
Вторник, 2 апреля 2024, 21:56
По состоянию на вечер 2 апреля в Украине из-за шквального ветра без света остались 276 населенных пунктов. Больше обесточений – в Киевской области.
Источник: Министерство энергетики Украины
Детали: В Киевской области без света осталось около 34,2 тысячи потребителей в 120 населенных пунктах. В Хмельницкой области без напряжения оставался 61 населенный пункт, всего – более 9,4 тысяч абонентов.
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На Закарпатье из-за непогоды – без питания 42 населенных пункта. Там сильный ветер оставил без света около 10 тысяч потребителей.
В Житомирской области обесточены 32 населенных пункта, в Днепропетровской – 21.
В министерстве энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома потребителей.
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