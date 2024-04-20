Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ООН осудили удары РФ по Днепру

Алена ИвашкивСуббота, 20 апреля 2024, 01:42
В ООН осудили удары РФ по Днепру
Последствия удара в Днепре, фото: Сергей Лысак

Высокая представительница ООН осудила удары по Днепру и окружающим районам, нанесенные Россией в ночь на пятницу.

Источник: координатор гуманитарных вопросов ООН в Украине Дениз Браун в X 

Детали: Она сказала, что в Украине утро не мирное и после обстрелов Чернигова, где была поражена гражданская инфраструктура, Россия обстреляла Днепр.

Реклама:

Прямая речь Браун: "Нападения вооруженных сил Российской Федерации на Днепр и другие части региона сегодня утром приносят страдания народу Украины и являются еще одним примером серьезного и порицаемого пренебрежения к человеческой жизни".

ВИДЕО ДНЯ

Еще детали: Как сообщает гуманитарная служба ООН, на месте происшествия в городе Днепр работают гуманитарные работники, которые дополняют усилия спасателей и служб быстрого реагирования.

Гуманитарные организации обеспечивают горячим питанием пострадавших и спасателей, а также предоставляют экстренные наборы для укрытий.

Что предшествовало:

  • 19 апреля утром россияне ударили по Днепру и области. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. В Синельниково частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены. В Павлограде повреждено одно из предприятий.
  • Стало известно, что среди жертв в Синельниково целая семья. 6-летний мальчик остался сиротой.
  • Президент Владимир Зеленский посетил место российского удара в Днепре, где провел совещание по усилению защиты региона.
  • Мэр Днепра Борис Филатов объявил 20 апреля траур по погибшим в результате удара россиян по городу в ночь на 19 апреля.

Темы: ООНДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon

CNN: США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS

Лидер республиканцев призвал Сенат поддержать пакет с помощью Украине

Премьер Британии раскрыл детали рекордного пакета военной помощи для Украины

фото"Porsche на тестя": у замначальника полиции нашли 14 млн незаконных активов

Россияне пытаются захватить Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы прорваться в Часов Яр - "Хортица"

Все новости...
ООН
США в ООН наложили вето на принятие Палестины в организацию
Совбез ООН отверг "безумные обвинения": ответственность за инциденты на ЗАЭС возложили на РФ
Генсек ООН о событиях на Ближнем Востоке: Пришло время отступить от края пропасти
Последние новости
02:19
ООН зафиксировала в Украине 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной
01:11
Россия ударила по жилому комплексу в Харькове ракетами С-300: есть разрушения
00:40
В Харькове прогремела серия взрывов
00:28
Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon
23:45
В Днепре вечером раздался взрыв, силы ПВО сбили беспилотник
23:27
Новости экономики 23 апреля: подозрение Сольскому, еще 8 млрд на строительство фортификаций
22:58
Маркарова: поддержка помощи Украине от республиканцев была одной из самых высоких с 2022 года
22:45
Столтенберг: НАТО пока не планирует размещение ядерного оружия в других странах
22:31
CNN: США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS
22:18
Правительство компенсирует более 100 миллионов прифронтовым общинам за уменьшение поступлений местных налогов
Все новости...
Реклама: