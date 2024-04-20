В ООН осудили удары РФ по Днепру
Высокая представительница ООН осудила удары по Днепру и окружающим районам, нанесенные Россией в ночь на пятницу.
Источник: координатор гуманитарных вопросов ООН в Украине Дениз Браун в X
Детали: Она сказала, что в Украине утро не мирное и после обстрелов Чернигова, где была поражена гражданская инфраструктура, Россия обстреляла Днепр.
Прямая речь Браун: "Нападения вооруженных сил Российской Федерации на Днепр и другие части региона сегодня утром приносят страдания народу Украины и являются еще одним примером серьезного и порицаемого пренебрежения к человеческой жизни".
"There is no peaceful morning in Ukraine," - Denise Brown, Humanitarian Coordinator, condemning the attacks on📍Dnipro City and region, killing and injuring civilians, including children, and damaging civilian infrastructures—just days after Chernihiv attacks.— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) April 19, 2024
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Еще детали: Как сообщает гуманитарная служба ООН, на месте происшествия в городе Днепр работают гуманитарные работники, которые дополняют усилия спасателей и служб быстрого реагирования.
Гуманитарные организации обеспечивают горячим питанием пострадавших и спасателей, а также предоставляют экстренные наборы для укрытий.
Что предшествовало:
- 19 апреля утром россияне ударили по Днепру и области. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. В Синельниково частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены. В Павлограде повреждено одно из предприятий.
- Стало известно, что среди жертв в Синельниково целая семья. 6-летний мальчик остался сиротой.
- Президент Владимир Зеленский посетил место российского удара в Днепре, где провел совещание по усилению защиты региона.
- Мэр Днепра Борис Филатов объявил 20 апреля траур по погибшим в результате удара россиян по городу в ночь на 19 апреля.