В ООН осудили удары РФ по Днепру

Высокая представительница ООН осудила удары по Днепру и окружающим районам, нанесенные Россией в ночь на пятницу.

Источник: координатор гуманитарных вопросов ООН в Украине Дениз Браун в X

Детали: Она сказала, что в Украине утро не мирное и после обстрелов Чернигова, где была поражена гражданская инфраструктура, Россия обстреляла Днепр.

Прямая речь Браун: "Нападения вооруженных сил Российской Федерации на Днепр и другие части региона сегодня утром приносят страдания народу Украины и являются еще одним примером серьезного и порицаемого пренебрежения к человеческой жизни".

"There is no peaceful morning in Ukraine," - Denise Brown, Humanitarian Coordinator, condemning the attacks on📍Dnipro City and region, killing and injuring civilians, including children, and damaging civilian infrastructures—just days after Chernihiv attacks.



