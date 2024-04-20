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В ООН засудили удари РФ по Дніпру

Олена ІвашківСубота, 20 квітня 2024, 01:42
В ООН засудили удари РФ по Дніпру
Наслідки удару у Дніпрі, фото: Сергій Лисак

Висока представниця ООН засудила удари по Дніпру та навколишніх районах, завдані Росією в ніч проти п'ятниці.

Джерело: координаторка гуманітарних питань ООН в Україні Деніз Браун у

Деталі: Вона сказала, що в Україні ранок не мирний і після обстрілів Чернігова, де було вражено цивільну інфраструктуру, Росія обстріляла Дніпро.

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Пряма мова Браун: "Напади збройних сил Російської Федерації на Дніпро та інші частини регіону сьогодні вранці приносять страждання народу України та є ще одним прикладом серйозної та осудливої зневаги до людського життя".

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Ще деталі: Як повідомляє гуманітарна служба ООН, на місці події в місті Дніпро працюють гуманітарні працівники, які доповнюють зусилля рятувальників і служб швидкого реагування.

Гуманітарні організації забезпечують гарячим харчуванням постраждалих і рятувальників, а також надають екстрені набори для укриттів.

Що передувало: 

  • 19 квітня вранці росіяни вдарили по Дніпру і області. Троє людей загинуло. У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.
  • Стало відомо, що серед жертв у Синельниковому ціла родина. 6-річний хлопчик залишився сиротою.
  • Президент Володимир Зеленський відвідав місце російського удару у Дніпрі, де провів нараду щодо посилення захисту регіону.
  • Мер Дніпра Борис Філатов оголосив 20 квітня жалобу за загиблими внаслідок удару росіян по місту.

Теми: ООНДніпро
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