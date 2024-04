В ООН засудили удари РФ по Дніпру

Висока представниця ООН засудила удари по Дніпру та навколишніх районах, завдані Росією в ніч проти п'ятниці.

Джерело: координаторка гуманітарних питань ООН в Україні Деніз Браун у X

Деталі: Вона сказала, що в Україні ранок не мирний і після обстрілів Чернігова, де було вражено цивільну інфраструктуру, Росія обстріляла Дніпро.

Реклама:

Пряма мова Браун: "Напади збройних сил Російської Федерації на Дніпро та інші частини регіону сьогодні вранці приносять страждання народу України та є ще одним прикладом серйозної та осудливої зневаги до людського життя".

"There is no peaceful morning in Ukraine," - Denise Brown, Humanitarian Coordinator, condemning the attacks on📍Dnipro City and region, killing and injuring civilians, including children, and damaging civilian infrastructures—just days after Chernihiv attacks.



Full statement 👇