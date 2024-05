Евродепутаты призывают власти Австрии повлиять на Raiffeisen относительно его бизнеса в РФ

Группа евродепутатов написала открытое письмо к властям Австрии, в котором призывают повлиять на Raiffeisen Bank International, который планирует набрать новый персонал в России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на письмо литовского евродепутата Пятраса Ауштрявичюса в Twitter (X)

Детали: Письмо адресовано канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, министру финансов Магнусу Бруннеру и главе МИД Александру Шалленбергу.

Members of the @Europarl_EN , express deep concern about

the activities of the #Austrian #Raiffeisen Bank International in #russia , planning to continue and even expand its activities by hiring more than 2,000 new employees. pic.twitter.com/AgFsJaBhU9