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Евродепутаты призывают власти Австрии повлиять на Raiffeisen относительно его бизнеса в РФ

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 25 апреля 2024, 13:43
Евродепутаты призывают власти Австрии повлиять на Raiffeisen относительно его бизнеса в РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

Группа евродепутатов написала открытое письмо к властям Австрии, в котором призывают повлиять на Raiffeisen Bank International, который планирует набрать новый персонал в России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на письмо литовского евродепутата Пятраса Ауштрявичюса в Twitter (X) 

Детали: Письмо адресовано канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, министру финансов Магнусу Бруннеру и главе МИД Александру Шалленбергу.

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"Мы, члены Европарламента, пишем вам, чтобы выразить свою глубокую обеспокоенность деятельностью банка Raiffeisen в России. Мы были шокированы недавними сообщениями, что банк планирует ее продолжать и даже расширять путем найма более 2 тысяч работников", – говорится в письме.

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Евродепутаты выразили разочарование, что Raiffeisen, в отличие от других западных банков, которые сокращают или сворачивают присутствие в России, в прошлом году увеличил свой тамошний персонал почти на 10 тысяч сотрудников.

"Из-за более двух лет захватнической войны РФ против Украины Raiffeisen не придерживается ограничительных мер ЕС, в том числе Австрии", – заявляют они, добавляя, что деятельность стороны в РФ только увеличивает ее материальные ресурсы в войне против Украины.

"Мы призываем вас, лидеров Австрии, поощрить Raiffeisen Bank International придерживаться собственных заявлений и сворачивать свою деятельность в России. Мы призываем вас обеспечить, что все австрийские компании придерживаются санкций и не помогают РФ вести ее неоправданную войну.

Напоминаем, что Украина, а не Россия, разделяет наши демократические ценности и идеалы и является кандидатом на вступление в наш общий Союз", – говорится в письме.

После выхода большинства крупных западных банков Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские бизнесы осуществляют операции в долларах и евро. Благодаря этому банк получает огромные прибыли, из которых затем финансирует бюджет РФ своими налогами.

По данным СМИ, США оказывают давление на австрийский банк, чтобы тот отказался от планов покупки промышленного пакета российского олигарха стоимостью 1,5 млрд евро.



Темы: АвстриябанкиЕвропарламентсанкции
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