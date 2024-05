Євродепутати закликають владу Австрії вплинути на Raiffeisen щодо його бізнесу в РФ

Група євродепутатів написала відкритого листа до влади Австрії, в якому закликають вплинути на Raiffeisen Bank International, який планує набрати новий персонал у Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на лист литовського євродепутата Пятраса Ауштрявічюса у Twitter (X)

Деталі: Лист адресований канцлеру Австрії Карлу Негаммеру, міністру фінансів Магнусу Бруннеру та главі МЗС Александру Шалленбергу.

Members of the @Europarl_EN , express deep concern about

the activities of the #Austrian #Raiffeisen Bank International in #russia , planning to continue and even expand its activities by hiring more than 2,000 new employees. pic.twitter.com/AgFsJaBhU9