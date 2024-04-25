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Євродепутати закликають владу Австрії вплинути на Raiffeisen щодо його бізнесу в РФ

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 25 квітня 2024, 13:43
Євродепутати закликають владу Австрії вплинути на Raiffeisen щодо його бізнесу в РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Група євродепутатів написала відкритого листа до влади Австрії, в якому закликають вплинути на Raiffeisen Bank International, який планує набрати новий персонал у Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на лист литовського євродепутата Пятраса Ауштрявічюса у Twitter (X) 

Деталі: Лист адресований канцлеру Австрії Карлу Негаммеру, міністру фінансів Магнусу Бруннеру та главі МЗС Александру Шалленбергу.

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"Ми, члени Європарламенту, пишемо вам, щоб висловити своє глибоке занепокоєння щодо діяльності банку Raiffeisen у Росії. Ми були шоковані нещодавніми повідомленнями, що банк планує її продовжувати і навіть розширювати шляхом найму понад 2 тисяч працівників", – йдеться у листі.

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Євродепутати висловили розчарування, що Raiffeisen, на відміну від інших західних банків, які скорочують або згортають присутність у Росі, торік збільшив свій тамтешній персонал майже на 10 тисяч співробітників.

"Через понад два роки загарбницької війни РФ проти України Raiffeisen не дотримується обмежувальних заходів ЄС, в тому числі Австрії", – заявляють вони, додаючи, що діяльність банку в РФ лише збільшує її матеріальні ресурси у війні проти України.

"Ми закликаємо вас, лідерів Австрії, заохотити Raiffeisen Bank International дотримуватися власних заяв і згортати свою діяльність в Росії. Ми закликаємо вас забезпечити, що всі австрійські компанії дотримуються санкцій і не допомагають РФ вести її невиправдану війну.

Нагадуємо, що Україна, а не Росія, поділяє наші демократичні цінності та ідеали і є кандидатом на вступ до нашого спільного Союзу", – йдеться у листі.

Після виходу більшості великих західних банків Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет РФ своїми податками.

За даними ЗМІ, США тиснуть на австрійський банк, щоб той відмовився від планів купівлі промислового пакета російського олігарха вартістю 1,5 млрд євро.

Теми: АвстріябанкиЄвропарламентсанкції
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