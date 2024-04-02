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В Австрии созывают Совет нацбезопасности из-за шпионов из России

Алена ИвашкивВторник, 2 апреля 2024, 00:48
В Австрии созывают Совет нацбезопасности из-за шпионов из России
Фото: Tobias Steinmaurer, Picturedesk

Канцлер Австрии Карл Негаммер созвал заседание Совета национальной безопасности 9 апреля из-за задержания экс-сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отта по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Источник: Der Standart

Детали: Канцлер заявил, что обвинения в сторону Отта серьезные.

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Прямая речь: "Эти обвинения являются серьезными. С одной стороны, эти обвинения теперь должны быть рассмотрены судебными властями. С другой стороны, необходимо оценить и прояснить ситуацию с безопасностью в республике. Мы должны предотвратить то, чтобы российские шпионские сети угрожали нашей стране через проникновение, политические партии или сети".

Предыстория: 

  • В Австрии в пятницу задержали бывшего сотрудника уже расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) по подозрению в шпионаже.

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Темы: Австрияшпионаж
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