Украина и Финляндия подписали соглашение по безопасности

3 апреля Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между странами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст соглашения

Детали: Соглашение подписали в Киеве президент Финляндии Александер Стубб и глава украинского государства Владимир Зеленский. В целом документ содержит 89 пунктов.

Реклама:

Согласно обнародованному тексту, Финляндия обязуется обеспечить долгосрочную поддержку потребностей Украины, в частности в сфере безопасности и обороны, а также усиление устойчивости Украины.

"Обязательства Финляндии по безопасности перед Украиной имеют целью дополнить взносы других участников декларации "Группы семи", включая ЕС и страны Северной Европы. Эти обязательства по безопасности в отношении Украины согласованы с союзниками и партнерами", – говорится в тексте документа.

ВИДЕО ДНЯ

Финляндия будет продолжать свою поддержку Украины в течение десятилетнего срока действия этого соглашения.

Финляндия будет продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку столько, сколько это потребуется. Украина со своей стороны решительно настроена на внедрение реформ государственного управления, включая реформы прозрачности, подотчетности и антикоррупционные реформы.

Военная поддержка Финляндии будет оставаться значительной и будет содержать оборонные средства, основанные на неотложных и критических потребностях Украины, такие как боеприпасы.

В соглашении подчеркнуто, что "будущее Украины и ее народа связано с евроатлантической семьей".

"Будущее членство Украины в НАТО сделает эффективный вклад в мир и безопасность в Европе. Участники вновь подтверждают, что Украина является неотъемлемой частью евроатлантической и глобальной безопасности", – говорится в тексте.

В соглашении подчеркнуто, что законное место Украины – в НАТО и Финляндия "предана поддержке усилий Украины по внедрению реформ на ее пути к будущему членству в НАТО" путем продвижения практического и политического сотрудничества в рамках Совета Украина – НАТО, адаптированной Годовой национальной программы Украины и комплексного пакета помощи НАТО.

Обе страны подтверждают свою приверженность конструктивной работе над постепенной интеграцией Украины в ЕС с целью ее будущего членства в ЕС.

Для обеспечения определенных целей Украина и Финляндия будут ежегодно проводить диалог на высоком уровне по вопросам политики стратегической безопасности и обороны.

"В случае будущего вооруженного нападения России на Украину по запросу одного из Участников Участники проведут консультации в течение 24 часов в двустороннем формате или по другим каналам, которые они считают приемлемыми, для определения соответствующих следующих шагов", – говорится в соглашении.

На сегодня соглашения по безопасности Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией, а также Италией, Канадой и Нидерландами.

Читайте также: Какие "гарантии" получил Киев от Германии и Франции и почему соглашения по безопасности уже готовят к изменениям.





