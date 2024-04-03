Россияне весь день били по Никопольщине, повредили инфраструктурный объект

Русская армия 3 апреля весь день обстреливала Никопольский район из артиллерии и направила 8 дронов-камикадзе.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Трижды обстреливал из артиллерии. И еще 8 раз ударил по району дронами-камикадзе.

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Больше всего атак было на сам Никополь. Попал агрессор и по двум общинам – Покровской и Марганецкой".

Детали: Из-за обстрелов повреждены частное предприятие и инфраструктурный объект. Люди не пострадали.