Президент Эстонии: Партнеры не должны ограничивать помощь, оказываемую Украине

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что западные страны не должны устанавливать ограничения на помощь, которую они предоставляют Украине.

Источник: заявление эстонского президента приводит ERR, сообщает "Европейская правда"

Детали: Карис указал, что Россия "не устанавливает ограничений на агрессию в отношении Украины, поэтому и мы не должны устанавливать ограничения на помощь, предоставляемую Украине".

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"Установление ограничений по помощи Украине только поможет России в планировании агрессивных ударов", – сказал президент Эстонии на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Карис также отметил, что считает законными украинские удары по военным целям на территории РФ.

"Я считаю абсолютно легитимными атаки Украины по военным целям, расположенным в российском тылу – это помогает замедлить российскую военную машину", – подчеркнул он.

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Как сообщалось, в среду Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Эстонию.

А накануне стало известно, что Эстония выразила заинтересованность в участии в чешской инициативе, которая предусматривает закупку боеприпасов для Украины.