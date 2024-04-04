Россияне атаковали Харьков "Шахедами", в городе прогремели взрывы

В ночь на 4 апреля во время объявленной воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы.

Источник: Суспільне Харьков, городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно: "Взрыв в Харькове".

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"Второй взрыв в Харькове".

Детали: В промежутке между 1:03 и 1:07 стало известно о 3 взрывах в городе.

В 1:08 Терехов сообщил, что "в Харькове слышны взрывы".

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Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову".

Обновлено в 1:42. Прямая речь Терехова: "Предварительно - удары "Шахедами" по жилым домам. Как по частным, так и многоквартирным".

Детали: Синегубов отметил, что оккупанты нанесли по Харькову не менее 4 ударов.

По его словам, зафиксированы попадания по жилой гражданской застройке.

В 1:51 Суспільне сообщило о еще одном взрыве в Харькове.

Прямая речь Синегубова: "В одной из многоэтажек в результате вражеских ударов повреждены верхние этажи.

Также зафиксированы повреждения жилой застройки частного сектора.

По информации медиков экстренной помощи, на эту минуту две женщины получили острую реакцию на стресс. Без госпитализации".

Обновлено в 2:34: По информации Суспільного, в Харькове снова прогремели взрывы.

Обновлено в 2:39: В комментарии Суспільному глава администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник сообщила, что в результате попадания в панельную многоэтажку в Харькове четыре человека ранены, один погиб. Кроме того, под плитой может находиться человек.

По ее словам, на месте попадания в трехэтажный дом произошел пожар.