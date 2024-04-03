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Глава Татарстана после атаки дронов призвал предприятия не рассчитывать на ПВО

Татьяна ОлейникСреда, 3 апреля 2024, 21:42
Глава Татарстана после атаки дронов призвал предприятия не рассчитывать на ПВО
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Глава российского региона Татарстан Рустам Миниханов после атаки беспилотников на объекты в Елабуге и Нижнекамске призвал предприятия не рассчитывать на систему ПВО и защищаться самостоятельно.

Источник: проект "Радио Свобода"Idel.Реалии" со ссылкой на слова Миниханова

Прямая речь: "Не стоит ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город".

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Детали: Миниханов также заявил, что атака на "Алабугу Политех" в Елабуге и нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в Нижнекамске "показала наиболее впечатляющие и ощутимые участки в Татарстане" и "враг это чувствует".

Он также призвал экстренные службы в Татарстане быть готовы к случаю чрезвычайных ситуаций.

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 2 апреля дроны атаковали предприятия Татарстана - в Елабуге и Нижнекамске. Местные власти заявили, что серьезных разрушений нет, а технологический процесс предприятий не нарушен. По данным источника "Украинской правды" в ГУР МО, это была спецоперация украинских разведчиков. Беспилотники атаковали завод, на котором собирают иранские "Шахеды", маркируя их под "Герань-2".
  • Пресс-служба особой экономической зоны "Алабуга" заявила, что дроны были "оснащены оборудованием стран НАТО".
  • Один беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО" в Нижнекамске и попал в технологическую установку, после чего начался пожар. Источники УП сообщили, что атака на НПЗ была совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки МОУ. По данным УП, украинский дрон попал в установку первичной переработки нефти на заводе.
  • Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода" заявил, что при ударах дронами по объектам в российских городах Елабуга и Нижнекамск не использовалось оружие иностранного производства.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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