Глава Татарстана после атаки дронов призвал предприятия не рассчитывать на ПВО

Глава российского региона Татарстан Рустам Миниханов после атаки беспилотников на объекты в Елабуге и Нижнекамске призвал предприятия не рассчитывать на систему ПВО и защищаться самостоятельно.

Источник: проект "Радио Свобода" "Idel.Реалии" со ссылкой на слова Миниханова

Прямая речь: "Не стоит ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город".

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Детали: Миниханов также заявил, что атака на "Алабугу Политех" в Елабуге и нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в Нижнекамске "показала наиболее впечатляющие и ощутимые участки в Татарстане" и "враг это чувствует".

Он также призвал экстренные службы в Татарстане быть готовы к случаю чрезвычайных ситуаций.

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