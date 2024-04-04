Враг снова запускал "Шахеды" по Украине
Ночью 4 апреля Воздушные силы сообщили о группах вражеских "Шахедов", которые атакуют Украину с нескольких направлений.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Внимание!
Группа "Шахедов" с северо-востока".
Детали: В 00:54 ВС сообщили, что "Шахеды" продолжают движение юго-западным курсом от Харькова.
Дословно: "Шахед с северо-запада курсом на Харьков".
1:11: "Еще "Шахеды" из Белгородской области в направлении Харькова".
1:23: "Вражеские ударные БПЛА с юго-востока Днепропетровской области. Курс - на Павлоград".
1:50: "Шахеды" продолжают движение на Харьковщину.
2:33: "Группа "Шахедов" с юга!
Курс на Николаев".
2:58: "Северо-восток - отбой угрозы".
3:17: "БПЛА продолжают движение. Курс - Кропивницкий".
4:00: Вражеские БпЛА "продолжают движение в направлении Днепропетровской области".
4:04: "Вражеский БпЛА типа "Шахед" движется юго-восточнее Кривого Рога. Курсом на Никополь".
4:07: "Вражеские дроны на границе Полтавской и Днепропетровской области. Продолжают движение курсом на север".
4:40: "БПЛА вошли в Харьковскую область. Движутся в северо-восточном направлении".
Обновлено: В 5:32 объявили отбой воздушной тревоги в областях, которым угрожали "Шахеды".