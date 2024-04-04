Враг снова запускал "Шахеды" по Украине

Ночью 4 апреля Воздушные силы сообщили о группах вражеских "Шахедов", которые атакуют Украину с нескольких направлений.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Внимание!

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Группа "Шахедов" с северо-востока".

Детали: В 00:54 ВС сообщили, что "Шахеды" продолжают движение юго-западным курсом от Харькова.

Дословно: "Шахед с северо-запада курсом на Харьков".

ВИДЕО ДНЯ

1:11: "Еще "Шахеды" из Белгородской области в направлении Харькова".

1:23: "Вражеские ударные БПЛА с юго-востока Днепропетровской области. Курс - на Павлоград".

1:50: "Шахеды" продолжают движение на Харьковщину.

2:33: "Группа "Шахедов" с юга!

Курс на Николаев".

2:58: "Северо-восток - отбой угрозы".

3:17: "БПЛА продолжают движение. Курс - Кропивницкий".

4:00: Вражеские БпЛА "продолжают движение в направлении Днепропетровской области".

4:04: "Вражеский БпЛА типа "Шахед" движется юго-восточнее Кривого Рога. Курсом на Никополь".

4:07: "Вражеские дроны на границе Полтавской и Днепропетровской области. Продолжают движение курсом на север".

4:40: "БПЛА вошли в Харьковскую область. Движутся в северо-восточном направлении".

Обновлено: В 5:32 объявили отбой воздушной тревоги в областях, которым угрожали "Шахеды".