Верхушка "слуг" собирала своих депутатов, чтобы удержать фракцию от коллапса

Верхушка "Слуги народа" в марте начала собирать своих депутатов, чтобы объединить нардепов и наладить работу фракционного ядра, однако пока не понятно имели ли эти встречи успех.

Источник: статья УП "Группы, встречи с правительством и матюки. Как "слуги" возвращают Раде работоспособность"

В конце марта верхушка "Слуг народа" решила собрать и выслушать каждого своего депутата.

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Председатель фракции "СН" Давид Арахамия, вице-спикер Александр Корниенко и первый заместитель председателя фракции "СН" Андрей Мотовиловец поочередно собирали подгруппы фракции, включая депутатов, которые редко появляются в Раде.

Прямая речь одного из нардепов: "Нам надо заключить какой-то новый "договор", как нам дальше жить и работать. Всякие назначения, выезды за границу и так далее - это одно. Но главный итог этих встреч - это шок. Когда говоришь депутатам, что еще минимум там полтора - два года надо в таком формате прожить, всех бросает в пот.

У честных людей, которые шли работать на страну, тупо закончились сбережения и им не на что жить. А у тех, кто шел мутить, тоже мотивации никакой, потому что сейчас в Раде денег нет. А тут еще ПЕПство, а тут еще СМИ тебя со всех сторон мочат, и свои же министры или губеры вытирают о тебя ноги. Мотивация не очень".

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Детали: После этих "внутренних диалогов" в "СН" сразу несколько собеседников УП рассказали, что после того как все выговорились, стало еще очевиднее, что другого пути, кроме поиска внутренних соглашений, просто нет.

Один из депутатов "СН" также рассказал, что "порой эти встречи перерастают в то, что друг другу только напихают мата, но после них как-то легче становится. И Давид (Арахамия - ред.) такой рассказчик, прям так накладывает, что ты ему веришь. Хотя потом приходишь домой и думаешь: а что изменилось?".

Отмечается, что в конце 2023 года "СН" могла рассчитывать на работу фракционного ядра, которое состояло из 170-180 депутатов. Это депутаты, которые плюс - минус стабильно приходят на заседания и готовы голосовать командой.

По состоянию на март 2024-го это ядро сжалось до 150 голосов. Поэтому руководство "слуг" в пожарном режиме начало искать варианты, как удержать фракцию от коллапса.

Были ли эти встречи успешными будет понятно в апреле, когда нардепы возьмутся рассматривать законопроект о мобилизации.