Наводил ракеты по позициям Сил обороны в Донецкой области: СБУ разоблачила "крота" в ВСУ
В Донецкой области правоохранители задержали российского информатора, служившего в ВСУ и передававшего оккупантам данные о размещении Сил обороны Украины.
Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора
Детали: По данным следствия, злоумышленником оказался контрактник одной из боевых бригад Сил обороны, дислоцирующейся на территории восточного региона.
Чтобы замаскировать деятельность, "крот" работал на ФСБ через своего отца, который в августе 2023 года выехал в РФ. Он, как многодетный мужчина, пересек границу в направлении Евросоюза, а оттуда переправился в страну-агрессора.
На территории РФ мужчина установил контакт с пропагандистом и бывшим сотрудником ФСО Сергеем Карнауховым. Именно ему отец "сливал" разведданные о Силах обороны, полученные от сына.
Мужчина передавал российской спецслужбе координаты огневых позиций и военных фортификационных сооружений. Также оккупанты получали от злоумышленника геолокации наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения Вооруженных Сил Украины, в частности танков и ствольной артиллерии.
Эту информацию враг использовал для нанесения ракетных атак по пунктам дислокации украинских войск. Во время обыска у мужчины обнаружили мобильный телефон, который он использовал для фиксации координат и отправки данных для спецслужбы РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.