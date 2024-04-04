В реестре НАПК нет деклараций 10 нардепов – ЧЕСНО

В реестре НАПК отсутствуют декларации за 2023 год 10 действующих народных депутатов - 4 из них не подали декларации, а информацию о 6 нардепах изъяли из публичного реестра.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Дословно: "Трое нардепов ВРУ, которые не подали декларации за 2023 год - это депутаты, которые имеют подозрения в государственной измене - Нестор Шуфрич и Александр Пономарев от запрещенной ОПЗЖ, а также экс-слуга, который сейчас является внефракционным Александр Дубинский.

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Примечательно, что последний до сих пор остается заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Четвертый нардеп, который не подал декларации за 2023 год - это мажоритарщик из Черкасской области, член группы "За будущее" Сергей Рудик. Отметим, как сообщалось в СМИ, нардеп Рудик с марта 2022 года находится на военной службе".

Детали: Кроме того, декларации еще 6-х нардепов за всю каденцию ВРУ отсутствуют в реестре.

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В НАПК объяснили, если в реестре нет деклараций определенного лица, то это означает, что в отношении него в агентство поступило представление об изъятии из публичного доступа.

На основании таких представлений изымаются из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданные за все периоды.

Инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, которые сейчас мобилизованы в ряды ВСУ, является Генштаб ВСУ.

31 марта 2024 года закончилась кампания декларирования за 2023 отчетный период. В НАПК сообщили, что за это время декларации подали более 664 тысяч публичных служащих.