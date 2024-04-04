Российские войска били по Харькову
Четверг, 4 апреля 2024, 23:54
Оккупанты вечером 4 апреля снова нанесли удары по Харькову.
Источник: городской голова Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов
Детали: В 23:26 в Харькове объявили воздушную тревогу. Уже через две минуты городской голова сообщил, что в Харькове снова слышны взрывы.
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Глава ОВА добавил, что оккупанты снова наносят удары по Харькову, призвал горожан оставаться в укрытиях.
Что предшествовало:
В Харькове ночью 4 апреля зафиксировали 4 попадания "Шахедов" в объекты гражданской инфраструктуры: 4 человека погибли, 12 ранены. Среди погибших трое спасателей.
ВИДЕО ДНЯ
Смотрите, как гражданские харьковчане страдают от ударов оккупантов в репортаже Украинской правды.