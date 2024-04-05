Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан считает, что Западные Балканы должны завершить вступление в ЕС быстрее Украины

Мария Емец, Александр ШумилинПятница, 5 апреля 2024, 18:02
Орбан считает, что Западные Балканы должны завершить вступление в ЕС быстрее Украины
Фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторил свою позицию о том, что ЕС должен сосредоточить усилия на завершении вступления стран Западных Балкан, а "восточным расширением" следует заниматься уже после того.

Источник: "Европейская правда", Telex, который приводит слова Орбана в публичных комментариях во время встречи с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком

Детали: Орбан заявил, что "Европа нуждается в сербах" и без них "не будет европейской безопасности, объединенного ЕС и стабильности".

Реклама:

Венгерский лидер отметил, что у ЕС "много проблем, но все равно лучшей рамки пока нет", и выразил сожаление по поводу того, что страны Западных Балкан до сих пор не в ЕС, хотя, по его мнению, решение давно должно было быть принято.

Виктор Орбан заявил, что позиция Венгрии заключается в том, что первым должно завершиться "балканское" расширение ЕС и в ближайшее время ресурсы следует сосредоточить на этом, и только потом заниматься "гораздо более сложным" восточным расширением – то есть вступлением Украины, Молдовы и Грузии.

Отметим, это уже не первое такое заявление венгерского лидера. Так, несколько месяцев назад Орбан заявил, что Сербия должна стать членом ЕС раньше Украины, иначе "мы ее потеряем".

ВИДЕО ДНЯ

Орбан отметил, что "имеет специальную команду, которая будет заниматься только Западными Балканами" во время председательства Венгрии в Совете ЕС в июле-декабре 2024 года.

Венгерский лидер добавил, что Балканы несправедливо пострадали на фоне войны России против Украины, потому что в противном случае часть тех средств, которые ЕС предоставляет Украине, могли бы пойти на проекты для Боснии и Герцеговины.

Напомним, лидер боснийских сербов Милорад Додик вручил Орбану орден, которым ранее наградил также правителя России Владимира Путина.

Во время визита в Сараево Орбан пообещал приложить максимум усилий во время венгерского председательства в Совете ЕС для того, чтобы приблизить вступление Боснии и Герцеговины в ЕС.

Читайте также объяснениепочему Западные Балканы могут превратиться в основную проблему на пути Украины в ЕС.

Темы: Орбан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС

В ООН заговорили об "экзистенциальной угрозе для народа Украины"

ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте

видео"Я что кого-то сбил?": ВРП показала видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра

Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели достаточное количество Patriot

Поколение мужчин до 30 лет является наименее многочисленным для Украины, это угрожает мобилизации – NYT

Все новости...
Орбан
Орбан пообещал способствовать скорейшему вступлению в ЕС одной из стран Европы
В Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
Орбан написал Путину письмо, в котором поздравил с "победой на выборах"
Последние новости
09:44
Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером
09:22
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику − СМИ
09:20
Российские хакеры получили доступ к переписке агентств США с Microsoft
08:58
Спецкомиссия в Польше пожаловалась в прокуратуру на бывших премьера и министра юстиции
08:57
РФ для пополнения потерь отправляет на войну военных Тихоокеанского флота - ГУР
08:49
Мы еще не присвоили себе государство. Но у нас есть наша власть, а не российский губернатор – Наталья Кривда
08:41
Удар россиян по Николаеву: раненый мужчина умер в больнице
08:20
Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС
08:07
Силы обороны за сутки отминусовали 840 оккупантов и 34 артсистемы
07:55
Сейм Польши начал обсуждение проектов о либерализации абортов
Все новости...
Реклама: