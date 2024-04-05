Орбан считает, что Западные Балканы должны завершить вступление в ЕС быстрее Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторил свою позицию о том, что ЕС должен сосредоточить усилия на завершении вступления стран Западных Балкан, а "восточным расширением" следует заниматься уже после того.

Источник: "Европейская правда", Telex, который приводит слова Орбана в публичных комментариях во время встречи с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком

Детали: Орбан заявил, что "Европа нуждается в сербах" и без них "не будет европейской безопасности, объединенного ЕС и стабильности".

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Венгерский лидер отметил, что у ЕС "много проблем, но все равно лучшей рамки пока нет", и выразил сожаление по поводу того, что страны Западных Балкан до сих пор не в ЕС, хотя, по его мнению, решение давно должно было быть принято.

Виктор Орбан заявил, что позиция Венгрии заключается в том, что первым должно завершиться "балканское" расширение ЕС и в ближайшее время ресурсы следует сосредоточить на этом, и только потом заниматься "гораздо более сложным" восточным расширением – то есть вступлением Украины, Молдовы и Грузии.

Отметим, это уже не первое такое заявление венгерского лидера. Так, несколько месяцев назад Орбан заявил, что Сербия должна стать членом ЕС раньше Украины, иначе "мы ее потеряем".

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Орбан отметил, что "имеет специальную команду, которая будет заниматься только Западными Балканами" во время председательства Венгрии в Совете ЕС в июле-декабре 2024 года.

Венгерский лидер добавил, что Балканы несправедливо пострадали на фоне войны России против Украины, потому что в противном случае часть тех средств, которые ЕС предоставляет Украине, могли бы пойти на проекты для Боснии и Герцеговины.

Напомним, лидер боснийских сербов Милорад Додик вручил Орбану орден, которым ранее наградил также правителя России Владимира Путина.

Во время визита в Сараево Орбан пообещал приложить максимум усилий во время венгерского председательства в Совете ЕС для того, чтобы приблизить вступление Боснии и Герцеговины в ЕС.

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