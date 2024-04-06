Глава СБУ дал понять, что ситуация с повесткой журналисту не останется без внимания – нардеп

Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин во время встречи с глава СБУ Василием Малюком обсудили ситуацию с попыткой вручить повестку журналисту-расследователю "Слідства.Інфо" Евгению Шульгату.

Источник: Юрчишин в Facebook

Прямая речь: "Встретились по горячим следам с главой Службы безопасности Украины. Проговорили и сотрудничество в борьбе с российской дезинформацией, и помощь порабощенным Россией народам, и взаимодействие с социальными сетями для усиления нашей информационной безопасности. Поблагодарил за вклад в вооруженный отпор агрессору.

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Акцентировал на недопустимости действий и поведения отдельных сотрудников. Глава четко дал понять, что эта ситуация не останется без внимания".

Детали: Отвечая в комментариях к посту на уточняющий вопрос, обсуждалась ли во время встречи ситуация с попыткой вручить повестку журналисту-расследователю Юрчишин ответил, что именно об этом шла речь в последнем предложении его поста.

Что предшествовало: В субботу агентство журналистских расследований "Слідство.Інфо" обнародовало материал о том, что 1 апреля в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідства.Інфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники ТЦК и пытались вручить повестку.

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Именно Шульгат работал над расследованием о руководителе департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюке, которое было опубликовано 4 апреля.

"Слідство.Інфо" выяснило, что с представителями ТЦК, которые пытались вручить повестку, вероятно, был Алексей Владимирович Биленко, который работает в департаменте кибербезопасности СБУ и является человеком, близким к Витюку.