Канада заявляет о наращивании поддержки Украины на фоне задержки помощи США

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что поддержка Украины со стороны Канады стала важным вкладом в укрепление НАТО в то время, когда Соединенные Штаты "не смогли активизировать" помощь этой стране, которая находится в состоянии боевых действий.

Источник: Фриланд в эфире радио СВС

Прямая речь: "В марте Канада предоставила Украине 2 миллиарда долларов срочной финансовой поддержки. Это случилось во время ... когда США были не в состоянии сделать шаг и оказать поддержку Украине. Мы заполнили этот пробел".

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Детали: Фриланд отметила, что канадцы могут гордиться, ведь их страна "делает все возможное, чтобы противостоять России", поддерживая Украину в "самой большой битве НАТО".

Напомним: Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли считает, что после президентских выборов в США они все равно продолжат поддержку Украины.