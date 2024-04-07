В Польше проводят местные выборы

В Польше в воскресенье, 7 апреля, проходит первый тур выборов в органы местного самоуправления.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Всего по всей Польше образовано 31 460 участков, голосование проходит с 7:00 до 21:00.

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На выборах зарегистрировано почти 190 тысяч кандидатов, которые баллотируются на должности в органах местного самоуправления. Поляки голосуют за депутатов советов гмин, поветов, городов, воеводских сеймиков, а также за войтов, бургомистров (глав поветов) и мэров.

Второй тур должен состояться через две недели, 21 апреля, если кандидаты не наберут по крайней мере 50% голосов в первом туре.

Местные выборы станут первым избирательным испытанием для коалиционного правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском почти через четыре месяца после прихода к власти.

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Опросы общественного мнения, обнародованные за несколько дней до голосования, показали, что партии правящей коалиции во главе с Туском и уже оппозиционная правая группировка – партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским – идут бок о бок.

Вместе с тем опросы показывают, что поляки преимущественно положительно оценили первые 100 дней работы нового правительства в части сфер, но есть и те, где преобладает негативная оценка.

Местные выборы проходят на фоне масштабных протестов фермеров в Польше и конфликта с Украиной относительно аграрного импорта и автомобильных перевозок.

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