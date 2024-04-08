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Экс-директор перинатального центра в Черновцах получил 6 лет тюрьмы за взятку

Ирина БалачукПонедельник, 8 апреля 2024, 10:58
Экс-директор перинатального центра в Черновцах получил 6 лет тюрьмы за взятку
Дмитрий Манчуленко. Фото perinatalcenter.cv.ua

Высший антикоррупционный суд приговорил к 6 годам заключения экс-директора Черновицкого перинатального центра Дмитрия Манчуленко по делу о подкупе должностных лиц Черновицкого облсовета.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram

Дословно САП: "6 лет лишения свободы за подкуп должностных лиц Черновицкого облсовета − объявлен приговор бывшему директору местного медучреждения".

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Детали: Такое решение коллегия судей ВАКС приняла 8 апреля.

САП напоминает, что бывшего директора Черновицкого перинатального центра разоблачили на попытке подкупа должностных лиц Черновицкого областного совета в апреле 2021 года. Чиновник хотел, чтобы его назначили на должность бессрочно, и за это предлагал 12 тысяч долларов.

"Суд согласился с позицией прокурора САП и признал экс-директора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины. По приговору суда лицу назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу суд оставил без изменений меру пресечения, которая была применена к лицу", − сообщает САП.

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Также суд конфисковал в доход государства 12 тысяч долларов взятки.

САП напоминает, что приговор ВАКС вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционной палате ВАКС. 

Темы: Антикоррупционный судвзяткаЧерновцы
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