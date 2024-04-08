Производители оружия ЕС встревожены зависимостью от сырья из Китая, спрос растет из-за войны – FT

Издание Financial Times узнало об обеспокоенности европейских производителей оружия зависимостью от китайского хлопка, который используется в поросе для боеприпасов, возможные ограничения поставок угрожают способности расширять производства для поддержки Украины в войне.

Источник: публикация Financial Times

Дословно: "Спрос на боеприпасы резко вырос, поскольку Украина потребляет снаряды в больших количествах в войне против России. Но оборонные подрядчики пытаются увеличить объемы производства из-за ограничений в цепочке поставок различных ресурсов, в частности нитроцеллюлозы, также известной как "пушечный хлопок".

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Детали: Издание отмечает, что хлопковые ворсинки, это побочный продукт и основной ингредиент, необходимый для производства нитроцеллюлозы, используемой в артиллерийских снарядах и других взрывчатых веществах.

По данным FT, ведущие производители вооружений, в том числе шведская Saab и немецкая Rheinmetall, предупредили, что Европа чрезмерно зависит от ворса из Китая, на который приходится чуть менее половины мировой торговли.

Исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил Financial Times, что Европа полагается на Китай, который поставляет "более 70%" хлопкового волокна. "Существует риск (того, что Китай может придержать ворс по геополитическим причинам). И именно поэтому мы покупаем как можно больше, чтобы заполнить наши запасы", - сказал он.

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Сообщается, что ЕС намерен увеличить производство 155-мм снарядов стандарта НАТО до 1,4 млн в год, чтобы пополнить запасы стран-членов, которые были исчерпаны из-за помощи Украине. В частности, создан фонд в размере 2 млрд. евро для стимулирования европейского производства взрывчатых веществ.

"Существует огромный дефицит (нитроцеллюлозы), что вызывает трудности в других отраслях промышленности", - сказал FT один из руководителей отрасли.

"Дефицит лишь подчеркивает необходимость усиления реагирования и способности оборонной промышленности Европейского Союза обеспечивать своевременные поставки боеприпасов и ракет в Европу", - добавил он.

Также европейские лидеры отметили дефицит пороха. "Мы все осознали необходимость противостоять дефициту некоторых компонентов, особенно порохов", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в марте после встречи главных сторонников Украины.

По данным Центра международной торговли, на долю Китая приходится почти половина мирового рынка хлопковой целлюлозы. Крупнейшими импортерами материала являются Германия, Швеция и Бельгия.

Компании предупредили, что будет трудно быстро нарастить производство взрывчатых веществ, будучи зависимыми от китайских источников, и существует опасность, что Китай может ограничить экспорт этого материала в случае ухудшения отношений.

В шведской Saab сообщили, что "(зависимость от Китая) может представлять повышенный риск в будущем, поскольку мы и отрасль наращиваем мощности и производство в Европе", подчеркнув при этом, что в настоящее время нет никаких проблем с цепочкой поставок.

Беспокойство относительно поставок хлопкового волокна появилось в то время, когда Германия и другие европейские страны стремятся диверсифицировать и "снизить риски" своих поставок критически важных материалов из Китая, который в течение десятилетий был дешевым и надежным направлением для аутсорсинга.

В Saab заявили, что в долгосрочной перспективе, возможно, придется рассмотреть альтернативные способы производства критически важных материалов для обеспечения безопасности европейской "экосистемы боеприпасов". Хотя работа над производством целлюлозы из древесины продолжается, компания заявила, что она еще не запущена в производство.

Компания Rheinmetall, чья дочерняя компания Nitrochemie производит нитроцеллюлозу, подтвердила, что рассматривает возможность создания подразделения в Нижней Саксонии как части нового завода по производству боеприпасов.

По словам Армина Паппергера, компания накопила трехлетний запас ворса после полномасштабного вторжения России в Украину, и поставки продолжаются "ежемесячно из Китая". "Но дело в том, что Европа должна быть независимой в долгосрочной перспективе", - подчеркнул он.