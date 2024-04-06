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В Украине разрабатывают оружие против КАБов – Зеленский

Роман ПетренкоСуббота, 6 апреля 2024, 20:53
В Украине разрабатывают оружие против КАБов – Зеленский
каб-500, фото: рособоронэкспорт

В Украине идет разработка оружия против российских управляемых авиабомб, сообщил президент Владимир Зеленский, но не уточнил, что это.

Источник: Зеленский в эфире телемарафона

Прямая речь Зеленского: "Сейчас против КАБов есть только один формат - это ПВО: ты сбиваешь истребители, ты сбиваешь носители. И оно сработало - несколько десятков раз.

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Нам понятно, как работают системы ПВО, и Россия очень боится этого.

Другое оружие против КАБов у нас разрабатывается, отечественное, не буду говорить, какое, если можно".

Детали: Зеленский добавил, что третьей опцией против КАБов являются самолеты, но их не хватит, поэтому защита должна быть комбинированной.

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Президент отметил, что количество самолетов, которые Запад пообещал Украине - это около 10% потребностей.

Напомним: Издание Forbes предполагает, что успех Вооруженных сил в сбивании 10 российских самолетов за 10 дней был связан с использованием ценных ракет к Patriot и NASAMS, а также "слепых зон" россиян после потери ими трети самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Темы: оружиеПВОЗеленский
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