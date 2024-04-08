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Сунак и Макрон обсудили увеличение поставок Украине боеприпасов и ПВО

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 апреля 2024, 23:29
Сунак и Макрон обсудили увеличение поставок Украине боеприпасов и ПВО
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Париже 10 марта 2023 года. Фото - Kin Cheung - Pool/Getty Images.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Риши Сунак провели разговор и договорились увеличить поставки военной помощи Украине.

Источник: пресс-служба британского правительства

Дословно: "По Украине, премьер-министр и президент согласились с важностью активизации усилий, чтобы не дать России победить в ее захватнической войне против Украины. Они обсудили приоритеты на ближайшие месяцы, в частности увеличение поставок Вооруженным Силам Украины боеприпасов, беспилотников и ПВО".

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Детали: Лидеры также отметили, что ожидают предстоящей в Великобритании предстоящей встречи Европейского политического сообщества и обязались работать вместе, чтобы провести успешный саммит, который будет рассматривать ряд общих европейских приоритетов. В частности, защита Украины, развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и совместные усилия по борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Сунак и Макрон также обсудили ситуацию в Газе и Ближнем Востоке.

Темы: ФранцияВеликобританияпомощь Украине
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