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Если Киев проиграет, мы все проиграем: Британия и Франция призвали больше помогать Украине

Андрей Синявский, Александр ШумилинПонедельник, 8 апреля 2024, 11:24
Если Киев проиграет, мы все проиграем: Британия и Франция призвали больше помогать Украине
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и его французский коллега Стефан Сежурне совместно призвали союзников сделать еще больше, чтобы обеспечить победу Украины над Россией.

Источник: "Европейская правда", Кэмерон и Сежурне в совместной колонке для The Telegraph

Детали: Кэмерон и Сежурне отметили, что Великобритания и Франция абсолютно четко осознают: Украина должна выиграть войну, которую против нее ведет Россия.

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"Если Украина проиграет, мы все проиграем. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет гораздо больше, чем цена отпора (лидеру РФ Владимиру) Путину", – отметили они.

По словам глав МИД, мир наблюдает и будет судить их, "если мы потерпим поражение".

"Как обсуждалось во время Парижской конференции в феврале, мы должны сделать еще больше, чтобы победить РФ... Мы также должны продолжать сотрудничать над другими глобальными вызовами", – указали Кэмерон и Сежурне.

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Ранее сообщалось, что глава МИД Британии на этой неделе отправится с визитом в Вашингтон и планирует во время него убеждать членов Конгресса наконец проголосовать за выделение финансирования на дальнейшую поддержку Украины.

Перед этим Кэмерон призвал своих европейских коллег также оказать давление на спикера Палаты представителей.

Напомним, председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер выразил уверенность, что помощь Украине будет иметь "подавляющую поддержку" после возвращения Конгресса к работе 9 апреля, подчеркнув обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом после каникул.

Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Сенат США еще зимой принял компромиссный законопроект, где помощь для Украины объединили с рядом других решений в сфере нацбезопасности, в том числе мерами по противодействию нелегальной миграции на границе с Мексикой. Однако Джонсон дал понять, что не будет выносить этот проект на голосование в Палате представителей, зато там будут готовить собственный.

Темы: КиевВеликобританияФранция
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