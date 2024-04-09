В Северной Америке наблюдали за полным солнечным затмением

8 апреля в Мексике, США и Канаде люди наблюдали за полным солнечным затмением.

Источник: CNN, NASA

Детали: Следующее полное солнечное затмение произойдет в августе 2026 года, сообщает NASA. Его можно будет увидеть в Гренландии, Исландии, Испании, России и небольшой территории Португалии.

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Еще одно полное солнечное затмение можно будет увидеть только в августе 2044 года на территории США.

NASA утверждает, что его прогнозы затмения сбудутся "с точностью менее чем до минуты в течение сотен лет".

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В среднем затмение происходит в одном месте каждые 375 лет, сказал доктор Джон Малчи из Института Карнеги.

По его словам, Луна примерно в 400 раз меньше Солнца, но Луна также примерно в 400 раз ближе к Земле, чем Солнце, что создает "прекрасное совпадение", которое приводит к затмениям, когда три небесных тела выравниваются.

Такое выравнивание называется сизигией, или когда три объекта выстраиваются в пространстве.

В далеком прошлом Луна была гораздо ближе к Земле, поэтому таких затмений не было. И примерно через 60 миллионов лет Луна будет настолько далеко, что никогда не закроет Солнце, что делает этот момент редким, сказал Малчи.