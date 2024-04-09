Россия попросила у Казахстана 100 тысяч тонн бензина про запас − СМИ

Россия обратилась к Казахстану с просьбой быть готовым поставить ей 100 000 тонн бензина в случае дефицита, который может возникнуть из-за атак украинских беспилотников и перебоев в поставках.

Источник: Reuters со ссылкой на три источника в отрасли

Детали: Один из собеседников издания сказал, что договор о поставках уже согласован.

Реклама:

В то же время советник министра энергетики Казахстана Шингис Ильясов заявил, что министерство энергетики не получало такого запроса от своего российского коллеги.

Источники же уверяют, что Москва попросила Казахстан создать чрезвычайный резерв бензина в объеме 100 000 метрических тонн, готовый к поставке в Россию.

Министерство энергетики России не ответило на запрос о комментариях.

ВИДЕО ДНЯ

Reuters пишет, что также уже согласилась помочь России с поставками бензина Беларусь.

Ранее сообщалось, что атаки беспилотников вывели из строя около 14% российских мощностей по первичной переработке нефти по состоянию на конец марта. Пока что власти заявляют, что ситуация на внутренних рынках топлива стабильная, а запасы достаточно большие.

Reuters пишет, что обычно Россия является нетто-экспортером топлива и поставщиком на международные рынки, но перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов заставили ее нефтяные компании импортировать.

Москва ввела запрет на экспорт бензина на шесть месяцев с 1 марта, чтобы предотвратить острый дефицит топлива, хотя он не распространяется на возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз, включая Казахстан и некоторые страны, такие как Монголия, с которыми у нее есть межправительственные соглашения о поставках топлива.

На прошлой неделе Орский нефтеперерабатывающий завод на Урале остановил производство из-за масштабных наводнений, которые также затронули Казахстан.

Казахстан, крупнейшая в мире страна, не имеющая выхода к морю, также ограничил экспорт топлива до конца года, за исключением гуманитарных целей.

По данным источников, по состоянию на 5 апреля запасы бензина Аи-92 в Казахстане составляли 307 700 тонн, а запасы бензина Аи-95 − 58 000 тонн. Запасы дизельного топлива составляли 435 300 тонн, а запасы авиационного керосина − 101 000 тонн.

Читайте также: "Бавовна палала і буде палати". Что стоит за атаками по НПЗ России и как они вредят Кремлю

В Госдепе США ответили, как относятся к ударам Украины по российским НПЗ