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В Болгарии назначили временное правительство с новыми главами МИД и Минобороны

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 9 апреля 2024, 11:30
В Болгарии назначили временное правительство с новыми главами МИД и Минобороны
Димитар Главчев, фото: Getty Images

9 апреля в Болгарии официально назначили временное правительство во главе с премьер-министром Димитаром Главчевым. Оно будет руководить страной на время парламентских выборов и формирования новой коалиции. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на болгарскую службу "Радио Свобода"

Детали: 9 апреля президент Румен Радев подписал указ о назначении правительства Главчева. Еще одним указом Радев официально назначил внеочередные парламентские выборы на 9 июня – одновременно с голосованием на выборах в Европарламент.

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После того временное правительство приняло присягу и Главчев перенял должность от предыдущего премьера Николая Денкова.

Во время церемонии Главчев пообещал, что "не позволит втягивать себя в предвыборные страсти" и будет руководствоваться принципами законности, нравственности и честности.

"На нас ответственность провести честные выборы", – отметил он.

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Это уже шестое временное правительство, которое президент Радев назначает за время пребывания в должности, и первое сформированное по новым правилам, которые приняли в конце 2023 года.

 
ВТА

Министерство иностранных дел во временном правительстве возглавил Стефан Димитров, который до этого времени был послом Болгарии в Черногории. Сначала на эту должность анонсировали консула в Австрии Ивайло Ценова. По словам Главчева, его кандидатуру заменили по семейным обстоятельствам.

И.о. министра обороны, как и анонсировали, стал генерал-лейтенант запаса Атанас Запрянов, заместитель министра обороны в правительстве Денкова.

Министром сельского хозяйства, которое сейчас также важно для Украины в связи со спорами по импорту агропродукции, остался Кирилл Ватев из правительства Денкова, который возглавляет ведомство с лета 2023 года.

Напомним: очередные досрочные выборы в Болгарии спровоцировал провал формирования нового правительства по договоренности коалиционных партий о ротации премьеров.

Подробно об этом и рисках, которые несут досрочные выборы – в статье Станет ли Болгария снова пророссийской?

Темы: Болгариявиборы
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