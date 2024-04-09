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У Болгарії призначили тимчасовий уряд з новими главами МЗС і Міноборони

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 9 квітня 2024, 11:30
У Болгарії призначили тимчасовий уряд з новими главами МЗС і Міноборони
Дімітар Главчев, фото: Getty Images

9 квітня у Болгарії офіційно призначили тимчасовий уряд на чолі з прем’єр-міністром Дімітаром Главчевим. Він буде керувати країною на час парламентських виборів і формування нової коаліції. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на болгарську службу "Радіо Свобода"

Деталі: 9 квітня президент Румен Радев підписав указ про призначення уряду Главчева. Ще одним указом Радев офіційно призначив позачергові парламентські вибори на 9 червня – одночасно з голосуванням на виборах до Європарламенту. 

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Після того тимчасовий уряд склав присягу і Главчев перейняв посаду від попереднього прем’єра Ніколая Денкова.

Під час церемонії Главчев пообіцяв, що "не дозволить втягувати себе у передвиборчі пристрасті" і буде керуватися принципами законності, моральності та чесності. 

"На нас відповідальність провести чесні вибори", – зазначив він. 

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Це вже шостий тимчасовий уряд, який президент Радев призначає за час перебування на посаді, та перший сформований за новими правилами, які ухвалили наприкінці 2023 року.

 
ВТА

Міністерство закордонних справ у тимчасовому уряді очолив Стефан Дімітров, який до цього часу був послом Болгарії у Чорногорії. Спершу на цю посаду анонсували консула в Австрії Івайло Ценова. За словами Главчева, його кандидатуру замінили через сімейні обставини. 

В.о. міністра оборони, як і анонсували, став генерал-лейтенант запасу Атанас Запрянов, заступник міністра оборони в уряді Денкова. 

Міністром сільського господарства, яке зараз також важливе для України у зв’язку з суперечками щодо імпорту агропродукції, залишився Кирил Ватев з уряду Денкова, який очолює відомство з літа 2023 року.

Нагадаємо: чергові дострокові вибори у Болгарії спровокував провал формування нового уряду за домовленістю коаліційних партій про ротацію прем’єрів. 

Детально про це та ризики, які несуть дострокові вибори – у статті Чи стане Болгарія знову проросійською?

Теми: Болгаріявибори
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