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Бывшему пограничнику, который пытался за деньги переправлять уклонистов вынесли приговор

Анастасия ПроцВторник, 9 апреля 2024, 13:27
Бывшему пограничнику, который пытался за деньги переправлять уклонистов вынесли приговор
ФОТО: ГБР

Суд отправил на два года в дисциплинарный батальон бывшего пограничника, который пытался незаконно переправить мужчин призывного возраста за границу.

Источник: Государственное бюро расследований 

Дословно: "По материалам расследования ГБР суд признал виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины бывшего пограничника из Одесской области. Ему назначено наказание в виде двух лет содержания в дисциплинарном батальоне".

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Детали: Сообщается, что в начале декабря 2023 года злоумышленник предложил двум своим знакомым "подработку". Они должны были на собственном авто перевозить клиентов через государственную границу в Молдову, минуя пункты пропуска и пограничный контроль.

Правоохранитель пообещал двум мужчинам призывного возраста за 4 тысячи долларов с каждого вывезти их из Украины. Он посадил мужчин в авто к знакомым и установил локацию на карте, куда доставить мужчин.

Однако, правоохранители задержали перевозчиков с уклонистами в 100 метрах от линии государственной границы. Следствие по гражданским сообщникам бывшего пограничника осуществляют другие правоохранительные органы.

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Темы: ГБРПограничная службауклонисты
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