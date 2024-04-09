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ГБР: В части в Донецкой области выплатили 3,5 млн гривен "боевых" военным-"тыловикам"

Валентина РоманенкоВторник, 9 апреля 2024, 11:33
ГБР: В части в Донецкой области выплатили 3,5 млн гривен боевых военным-тыловикам
фото ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Донецкой области и четырем его подчиненным, которые противоправно начисляли и выплачивали "боевые" военнослужащим подразделения, которые де-факто не несли службу на передовой.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Организаторы сделки разработали преступную схему для получения части из начисленных "боевых" доплат военным своего подразделения. Подозреваемые включили в списки для выплат 10 военнослужащих части, которые фактически не принимали непосредственное участие в боевых действиях и находились за пределами Донецкой области.

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В течение 6 месяцев этим военнослужащим в разный период безосновательно начислялось по 100 тысяч гривен. Часть средств, якобы как благотворительную помощь для своего подразделения, они перечисляли на указанный командованием карточный счет.

Так в период с марта по сентябрь сумма нанесенного государству ущерба, по данным ГБР, составила почти 3,5 млн грн.

Правоохранители провели почерковедческую, экономическую и военную экспертизы.

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Командира воинской части и трех его подчиненных подозревают в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Еще одна участница преступной схемы подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Темы: ГБРкоррупция
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