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На двух направлениях за сутки россияне совершили более 40 атак - Генштаб ВСУ

Александр ШумилинВторник, 9 апреля 2024, 19:48
На двух направлениях за сутки россияне совершили более 40 атак - Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб

С начала суток 9 апреля украинские войска отбили суммарно более 40 атак на Бахмутском и Новопавловском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток зафиксировано 66 боевых столкновений. В общем, враг нанес 7 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: В Генштабе сообщают, что больше всего атак оккупантов украинские воины отбили на Бахмутском направлении. "На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Часов Яр, Новый, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение", - говорится в сообщении.

Также на Новопавловском направлении удалось отбить 20 атак врага.

"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, восточнее Водяного, Урожайное где враг, при поддержке авиации, 20 раз пытался прорвать оборону наших войск", - сообщили в Генштабе.

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На Купянском направлении отбито 2 атаки, на Лиманском - 3 атаки, на Авдеевском - 6 атак, на Ореховском - 3 атаки.

На левом берегу Херсонщины российские войска в течение суток совершили 1 атаку на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки.

Темы: войнаДонецкая область
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