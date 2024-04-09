До четырех возросло количество пострадавших от российского удара по Харькову
Вторник, 9 апреля 2024, 19:32
Число пострадавших от российского удара по производству в центре Харькова возросло до четырех.
Источник: городской голова Игорь Терехов
Прямая речь: "До четырех возросло количество пострадавших от российской бомбардировки гражданского производства. Двое из них госпитализированы, двое отказались."
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Поисково-спасательная операция на месте прилета продолжается.
Что предшествовало:
9 апреля российские войска дважды попали по центру Харькова.
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