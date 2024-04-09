До четырех возросло количество пострадавших от российского удара по Харькову

Число пострадавших от российского удара по производству в центре Харькова возросло до четырех.

Источник: городской голова Игорь Терехов

Прямая речь: "До четырех возросло количество пострадавших от российской бомбардировки гражданского производства. Двое из них госпитализированы, двое отказались."

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Поисково-спасательная операция на месте прилета продолжается.

Что предшествовало:

9 апреля российские войска дважды попали по центру Харькова.