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До четырех возросло количество пострадавших от российского удара по Харькову

Татьяна ОлейникВторник, 9 апреля 2024, 19:32
До четырех возросло количество пострадавших от российского удара по Харькову
Иллюстративные фото - Getty Images

Число пострадавших от российского удара по производству в центре Харькова возросло до четырех.

Источник: городской голова Игорь Терехов

Прямая речь: "До четырех возросло количество пострадавших от российской бомбардировки гражданского производства. Двое из них госпитализированы, двое отказались."

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Поисково-спасательная операция на месте прилета продолжается.

Что предшествовало:

9 апреля российские войска дважды попали по центру Харькова.

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Темы: Харьковвойна
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