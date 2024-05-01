Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Страны G7 обязались уменьшить зависимость от товаров РФ в ядерной сфере

Андрей Синявский, Анастасия ПроцСреда, 1 мая 2024, 11:48
Страны G7 обязались уменьшить зависимость от товаров РФ в ядерной сфере
Машинный зал ядерного реактора во Франции. Фото: Натан Лейн / Bloomberg

30 апреля страны "Группы семи" договорились работать над уменьшением своей зависимости от "гражданских ядерных товаров" из России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Министры энергетики G7 заявили, что их страны присоединятся к многосторонним усилиям по продвижению диверсификации поставок топлива, свободной от российского влияния, говорится в их итоговом заявлении в итальянском городе Турин.

Реклама:

Чиновники также обязались продвигать ядерный синтез как будущий источник энергии.

Министры также договорились о поэтапном отказе от использования угля в производстве электроэнергии к первой половине 2030-х годов, ссылаясь на обязательства по ограничению повышения температуры в будущем, говорится в заявлении.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что Германия ранее возражала против любых упоминаний о ядерной энергетике в рамках инициатив G7 по так называемому "зеленому переходу".

ВИДЕО ДНЯ

Накануне Сенат США проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из РФ после аналогичного голосования в Палате представителей, которое состоялось в декабре.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует инвестировать более 380 млн долларов для запуска собственного производства высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) для ядерных реакторов.

Перед этим сообщалось, что Евросоюз снова увеличил импорт российского ядерного топлива и услуг для российских реакторов в 2023 году по сравнению с 2021 годом, то есть с периодом до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Темы: Росcияэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Все новости...
Росcия
Эстония начала закрывать ночью пункт пропуска на границе с Россией
ВСУ обезвредили 1 120 оккупантов и сожгли 21 ББМ за сутки
В России беспилотники атаковали две области: на Рязанском НПЗ возник пожар 
Последние новости
20:46
Макрон поблагодарил Си за обещание не продавать оружие России
20:37
видеоЗеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского
20:13
фотоРоссияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет
20:04
Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии
19:59
футбол"Верес" победил "Минай" в битве за выживание в УПЛ
19:52
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 69 авиаударов по Украине за сутки
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
19:35
Польша продолжит оплату более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:29
Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: