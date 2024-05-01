ВСУ обезвредили 1 120 оккупантов и сожгли 21 ББМ за сутки
Среда, 1 мая 2024, 08:12
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали более тысячи вражеских солдат, 21 ББМ и 13 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 469 840 (+1 120) человек,
- танков − 7 312 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 14 067 (+21) ед,
- артиллерийских систем − 12 024 (+13) ед,
- РСЗО − 1 053 (+0) ед,
- средств ПВО − 780 (+1) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 538 (+7) ед,
- крылатых ракет − 2 126 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 175 (+33) ед,
- специальной техники − 1 980 (+3) ед.
Данные уточняются.