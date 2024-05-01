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ВСУ обезвредили 1 120 оккупантов и сожгли 21 ББМ за сутки

Ирина БалачукСреда, 1 мая 2024, 08:12
ВСУ обезвредили 1 120 оккупантов и сожгли 21 ББМ за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали более тысячи вражеских солдат, 21 ББМ и 13 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 469 840 (+1 120) человек,
  • танков − 7 312 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 067 (+21) ед,
  • артиллерийских систем − 12 024 (+13) ед,
  • РСЗО − 1 053 (+0) ед,
  • средств ПВО − 780 (+1) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 538 (+7) ед,
  • крылатых ракет − 2 126 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 175 (+33) ед,
  • специальной техники − 1 980 (+3) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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