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В Кыргызстане решили отменить шествие "Бессмертного полка" на 9 мая

Алена МазуренкоСреда, 1 мая 2024, 13:13
В Кыргызстане решили отменить шествие Бессмертного полка на 9 мая
фото: МВД Кыргызстана

В Кыргызстане решили отменить шествие "Бессмертного полка", которое ежегодно проходит 9 мая.

Источник: Министерство внутренних дел Кыргызстана

Дословно: "С целью обеспечения общественного порядка и безопасности принимает комплекс мер, направленных на предотвращение и исключение рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей.

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Учитывая имеющиеся угрозы общественной безопасности принято решение отменить шествия "Бессмертного полка" в Кыргызстане".

Детали: Также в МВД добавили, что правоохранители принимают меры для обеспечения общественного порядка и безопасности.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана сообщало, что 9 мая в Бишкеке также не будет военного парада на площади Ала-Тоо. В этот день состоится только митинг-реквием на площади Победы.

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Напомним: 

  • Россияне решили отменить в 2024 году шествие "Бессмертный полк", которое они традиционно устраивают на 9 мая.

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