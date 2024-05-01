В Кыргызстане решили отменить шествие "Бессмертного полка" на 9 мая

В Кыргызстане решили отменить шествие "Бессмертного полка", которое ежегодно проходит 9 мая.

Источник: Министерство внутренних дел Кыргызстана

Дословно: "С целью обеспечения общественного порядка и безопасности принимает комплекс мер, направленных на предотвращение и исключение рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей.

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Учитывая имеющиеся угрозы общественной безопасности принято решение отменить шествия "Бессмертного полка" в Кыргызстане".

Детали: Также в МВД добавили, что правоохранители принимают меры для обеспечения общественного порядка и безопасности.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана сообщало, что 9 мая в Бишкеке также не будет военного парада на площади Ала-Тоо. В этот день состоится только митинг-реквием на площади Победы.

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