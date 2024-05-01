Протест в Грузии: Спецназ отступил, демонстранты вернулись к зданию Парламента
Среда, 1 мая 2024, 04:57
В ночь на среду во время массовых протестов против закона об "иноагентах" в Тбилиси спецназ отступил от демонстрантов.
Источник: "Эхо Кавказа"
Детали: Протестующие смогли вернуться в здание парламента. Обсуждение закона об "иноагентах" продолжится в законодательном органе в 12:00 по тбилисскому времени.
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Напомним:
- В ночь на среду в Тбилиси полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули в отношении людей, протестующих против законопроекта об "иноагентах". Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури с призывом прекратить разгон мирной демонстрации.
- Акция против второй попытки партии власти "Грузинская мечта" принять законопроект об "иноагентах" проходит в Тбилиси 16-й день подряд. В руках собравшихся - флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с лозунгами, критикующими власть и намекающими на ее связи с Россией.
- Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект во втором чтении 29 апреля. Его обсуждение на пленарной сессии парламента Грузии может продолжаться еще несколько дней.
- В понедельник в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз. А американские конгрессмены Джерри Коннолли и Остин Скотт заявили, что законопроект подобен "путинскому антидемократическому инструменту".
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