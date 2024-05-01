Протест в Грузии: Спецназ отступил, демонстранты вернулись к зданию Парламента

Спецназ во время протестов в Грузии, фото: Getty Images

В ночь на среду во время массовых протестов против закона об "иноагентах" в Тбилиси спецназ отступил от демонстрантов.

Источник: "Эхо Кавказа"

Детали: Протестующие смогли вернуться в здание парламента. Обсуждение закона об "иноагентах" продолжится в законодательном органе в 12:00 по тбилисскому времени.

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Напомним:

В ночь на среду в Тбилиси полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули в отношении людей, протестующих против законопроекта об "иноагентах". Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури с призывом прекратить разгон мирной демонстрации.

Акция против второй попытки партии власти "Грузинская мечта" принять законопроект об "иноагентах" проходит в Тбилиси 16-й день подряд. В руках собравшихся - флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с лозунгами, критикующими власть и намекающими на ее связи с Россией.

Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект во втором чтении 29 апреля. Его обсуждение на пленарной сессии парламента Грузии может продолжаться еще несколько дней.

В понедельник в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз. А американские конгрессмены Джерри Коннолли и Остин Скотт заявили, что законопроект подобен "путинскому антидемократическому инструменту".

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