На выставке "трофейной техники НАТО" в Москве показали вездеход с флагом нейтральной Австрии

На московской выставке "трофейной техники", которую российские войска якобы захватили в Украине, заметили армейский вездеход Pinzgauer типа M 712 T 6x6, на котором нарисован флаг нейтральной Австрии.

Источник: "Европейская правда" cо ссылкой на публикацию издания Heute

Детали: Выставка на Поклонной горе в Москве демонстрирует якобы захваченную в Украине западную военную технику, среди которой в частности немецкий танк Leopard 2, немецкая боевая машина пехоты Marder и американский Bradley.

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На выставке также представлена большая коллекция колесных транспортных средств, среди них – Pinzgauer типа M 712 T 6x6, причем с флагом Австрии.

Эти машины использовались в санитарных целях не только австрийской, но и швейцарской армией с 1972 по 2008 годы и уже сняты с производства. С фото, как указывает Heute, можно сделать вывод, что в Москве выставили вездеход, который использовали именно в Швейцарии.

Хотя вопрос того, как именно Pinzgauer попал в Украину, открыт – поскольку о его предоставлении украинским войскам ранее официально не сообщалось, – возникает вопрос, почему на машине изображен флаг нейтральной Австрии.

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Австрия никогда не передавала Киеву оружие и не входит в НАТО. Heute пишет, что производитель Pinzgauer – австрийская Steyr-Puch, а флаги Австрии и Швейцарии оба содержат красные и белые цвета, из-за чего "россияне впоследствии нарисовали австрийский флаг на машине".

Ранее в Украине замечали швейцарские бронеавтомобили Eagle 1, также сообщалось о поставках патронов швейцарского производства в Украину.