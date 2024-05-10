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Бои на Харьковщине: россияне штурмуют Плетеневку, возле Гатища враг блокируется – источник

Валентина РоманенкоПятница, 10 мая 2024, 18:00
Бои на Харьковщине: россияне штурмуют Плетеневку, возле Гатища враг блокируется – источник
скриншот карты Deep State

На Харьковщине, где российские оккупационные войска перешли к активным действиям в приграничье, продолжаются бои.

Источник: собеседник "Украинской правды" в военных кругах

Прямая речь: "В районе населенного пункта Красное продолжаются активные стрелковые бои.  В этом районе боевых действий Силы обороны наносят огневое поражение противнику.

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Подразделения составляющих Сил обороны Украины блокируют врага в районе населенного пункта Гатище: там ведутся активные стрелковые бои".

Детали: Также российские оккупанты не прекращают штурмовые действия на окраине Плетеневки.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
  • Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • Пограничные громады Харьковщины находятся под под усиленными массированными вражескими обстрелами, в результате чего есть раненые и погибшие мирные жители. Из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения.
  • Собеседники "Украинской правды" в военных кругах говорят, что российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине, хотя местные власти отрицают потерю территорий.
  • Источники УП в то же время не исключают, что речь идет об отвлекающем маневре врага.

Темы: Харьковская областьвойна
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