Бои на Харьковщине: россияне штурмуют Плетеневку, возле Гатища враг блокируется – источник

На Харьковщине, где российские оккупационные войска перешли к активным действиям в приграничье, продолжаются бои.

Источник: собеседник "Украинской правды" в военных кругах

Прямая речь: "В районе населенного пункта Красное продолжаются активные стрелковые бои. В этом районе боевых действий Силы обороны наносят огневое поражение противнику.

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Подразделения составляющих Сил обороны Украины блокируют врага в районе населенного пункта Гатище: там ведутся активные стрелковые бои".

Детали: Также российские оккупанты не прекращают штурмовые действия на окраине Плетеневки.

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