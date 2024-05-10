Бої на Харківщині: росіяни штурмують Плетенівку, біля Гатища ворога блоковано – джерело

На Харківщині, де російські окупаційні війська перейшли до активних дій у прикордонні, тривають бої.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у військових колах

Пряма мова: "В районі населеного пункту Красне продовжуються активні стрілецькі бої. В цьому районі бойових дій Сили оборони завдають вогневого ураження противнику.

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Підрозділи складових Сил оборони України блокують ворога в районі населеного пункту Гатище: там ведуться активні стрілецькі бої".

Деталі: Також російські окупанти не припиняють штурмові дії на околиці Плетенівки.

Передісторія: