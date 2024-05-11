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Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину

Алена ИвашкивСуббота, 11 мая 2024, 04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
Направления атаки россиян, скриншот: DeepState

Агент движения "Атеш", который служит в одном из мотострелковых батальонов 44 армейского корпуса ВС РФ, сообщил, что в его подразделении одно из отделений наотрез отказалось идти на штурм в Харьковской области.

Источник: движение "Атеш" в Telegram

Детали: Агент "Атеш" рассказал, что бойцы этого российского подразделения хорошо знают о качественных укреплениях на российско-украинской границе. А также были свидетелями неудачных диверсионно-разведывательных операций российских войск.

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Дословно: "Несмотря на это, когда на технику были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и отдан приказ, часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования. (Опознавательные знаки, кстати, наносят за свой счет) Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги".

Напомним:

  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
  • Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • Пограничные громады Харьковщины находятся под под усиленными массированными вражескими обстрелами, в результате чего есть раненые и погибшие мирные жители. Из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения.
  • Собеседники "Украинской правды" в военных кругах утверждают, что Российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине.
  • Президент Владимир Зеленский после активизации россиян на границе с Харьковщиной сообщил, что Украина перебросит дополнительные силы на Харьковские направления.

Темы: ХарьковХарьковская область
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