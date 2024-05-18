Заработал первый рекрутинговый центр ССО

Первый рекрутинговый центр Сил спецопераций ВСУ заработал в Киеве.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "С сегодняшнего дня желающие вступить в ряды Сил специальных операций могут получить подробную информацию и профессиональную поддержку оффлайн".

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Детали: Отмечается, что рекрутинговый центр ССО – это консультации по подготовке, обеспечению и условиям прохождения службы в ССО и помощь в подборе военной специальности.

Кроме этого спецназовцы обещают полное юридическое сопровождение в оформлении при поступлении на службу.

Потенциальных рекрутов в элиту украинских войск ожидают по адресу: Оболонская набережная, 7 корпус 1 (с понедельника по воскресенье с 09:00 до 18:00) или по номеру: 0 800 357 174.

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Напомним: 9 мая 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Героя Украины Александра Трепака.

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