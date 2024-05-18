Запрацював перший рекрутинговий центр ССО

Перший рекрутинговий центр Сил спецоперацій ЗСУ запрацював у Києві.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Відсьогодні бажаючі долучитися до лав Сил спеціальних операцій можуть отримати детальну інформацію та фахову підтримку офлайн".

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Деталі: Зазначається, що рекрутинговий центр ССО – це консультації щодо підготовки, забезпечення та умов проходження служби в ССО та допомога у підборі військової спеціальності.

Крім цього спецпризначенці обіцяють повне юридичне супроводження в оформленні при вступі на службу.

Потенційних рекрутів до еліти українського війська очікують за адресою: Оболонська набережна, 7 корпус 1 (з понеділка по неділю з 09:00 до 18:00) або за номером: 0 800 357 174.

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Нагадаємо: 9 травня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ і призначив на цю посаду Героя України Олександра Трепака.

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