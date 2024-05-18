Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Запрацював перший рекрутинговий центр ССО

Валентина РоманенкоСубота, 18 травня 2024, 15:20
Запрацював перший рекрутинговий центр ССО
фото ССО

Перший рекрутинговий центр Сил спецоперацій ЗСУ запрацював у Києві.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Відсьогодні бажаючі долучитися до лав Сил спеціальних операцій можуть отримати детальну інформацію та фахову підтримку офлайн".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що рекрутинговий центр ССО – це консультації щодо підготовки, забезпечення та умов проходження служби в ССО та допомога у підборі військової спеціальності.

Крім цього спецпризначенці обіцяють повне юридичне супроводження в оформленні при вступі на службу.

Потенційних рекрутів до еліти українського війська очікують за адресою: Оболонська набережна, 7 корпус 1 (з понеділка по неділю з 09:00 до 18:00) або за номером: 0 800 357 174.

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо: 9 травня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ і призначив на цю посаду Героя України Олександра Трепака.

Знати більше про роботу бійців ССО:

Зухвало й професійно: ССО показали, як зайшли з тилу в опорний пункт ворога

400 "чорних пакетів" під новорічну ялинку росіяни отримали завдяки ССО

ССО дістане скрізь: як спецпризначенці навели ракети на російську субмарину в Криму

"Пірати Херсонського моря": як ССО прокладали шлях до села з окупантами по дну річки

Теми: ССОрекрутинг
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

За Насірова, який вже півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Розвідка Британії: Росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ

Усі новини...
ССО
ССО показали зачистку окупантів в одному з населених пунктів Харківщини
Зеленський змінив командувача ССО
ССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами
Останні новини
02:26
У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
01:31
тенісВже шестеро: Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
00:47
Харків під ворожим обстрілом: пролунала серія вибухів
00:24
Очільника Пентагону знову госпіталізують
23:41
У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС
23:32
Коли у "Вулику" тихо. Як Росія вже вдруге позбавляє дітей Харківщини можливості вчитися
23:31
Новини економіки 24 травня: новий історичний мінімум курсу гривні, за Насірова внесли заставу
23:17
БоксКоманда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
23:10
Зеленський про нову допомогу від США: Пакет критично важливий зараз, коли ворог посилив атаки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: