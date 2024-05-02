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ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 20 танков

Ирина БалачукЧетверг, 2 мая 2024, 07:58
ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 20 танков
Фото из Telegram Владимира Зеленского

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 030 оккупантов, 29 ББМ и 20 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 470 870 (+1 030) человек,
  • танков − 7 332 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 096 (+29) ед,
  • артиллерийских систем − 12 044 (+20) ед,
  • РСЗО − 1 053 (+0) ед,
  • средств ПВО − 784 (+4) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 561 (+23) ед,
  • крылатых ракет − 2 126 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 224 (+49) ед,
  • специальной техники − 1 988 (+8) ед.

Данные уточняются.

Темы: потери в войневойна
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