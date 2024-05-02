ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 20 танков
Четверг, 2 мая 2024, 07:58
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 030 оккупантов, 29 ББМ и 20 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.05.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 470 870 (+1 030) человек,
- танков − 7 332 (+20) ед,
- боевых бронированных машин − 14 096 (+29) ед,
- артиллерийских систем − 12 044 (+20) ед,
- РСЗО − 1 053 (+0) ед,
- средств ПВО − 784 (+4) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 561 (+23) ед,
- крылатых ракет − 2 126 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 224 (+49) ед,
- специальной техники − 1 988 (+8) ед.
Данные уточняются.