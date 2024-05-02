ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу окупантів і 20 танків
Четвер, 2 травня 2024, 07:58
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 030 окупантів, 29 ББМ та 20 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 470 870 (+1 030) осіб,
- танків − 7 332 (+20) од,
- бойових броньованих машин − 14 096 (+29) од,
- артилерійських систем − 12 044 (+20) од,
- РСЗВ − 1 053 (+0) од,
- засобів ППО − 784 (+4) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 561 (+23) од,
- крилатих ракет − 2 126 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 224 (+49) од,
- спеціальної техніки − 1 988 (+8) од.
Дані уточнюються.