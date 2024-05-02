Россияне с декабря казнили по меньшей мере 15 военных ВСУ при попытке сдаться в плен - HRW

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) установила, что с декабря 2023 года российские захватчики, вероятно, казнили по меньшей мере 15 украинских военнослужащих при попытке сдаться в плен, и, возможно, еще шестерых, которые сдавались или уже сдались в плен. Правозащитники подчеркивают, что эти случаи необходимо расследовать как военные преступления.

Источник: обнародованный 2 мая отчет HRW

Дословно: "Human Rights Watch провело исследование трех случаев вероятной казни без суда и следствия по меньшей мере 12 украинских военных, просмотрев и проанализировав видеозаписи с дронов, размещенные в социальных сетях 2 и 27 декабря, а также 25 февраля 2024 года. Во всех этих случаях украинские военнослужащие демонстрировали очевидное намерение сдаться в плен. Поскольку они больше не участвовали в боевых действиях, то есть считались лицами, выбывшими из строя (hors de combat), в соответствии с нормами международного гуманитарного права и законов войны они не могли быть объектом атаки".

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Детали: Правозащитники установили места, где произошли два из трех инцидентов, однако из-за отсутствия на видеозаписях точных геоданных не смогли установить точную геолокацию третьего. Human Rights Watch также не удалось выяснить, какой из сторон принадлежал дрон, снимавший видео с места событий.

Также в HRW проверили четвертый случай путем анализа еще одного видео, появившегося в социальных сетях 19 февраля. В нем двое российских военных расстреливают трех безоружных украинских солдат, которые сдались в плен. Хотя владелец страницы, на которой было выложено видео, указал место инцидента, Human Rights Watch не удалось самостоятельно его верифицировать.

Расследование пятого инцидента основывалось на интервью с украинским военным, видео, которое было выложено на одном из Telegram-каналов 16 февраля, а также на материалах СМИ, в частности интервью с членами семьи одного из погибших. По имеющейся информации, в этом случае были казнены шесть военнослужащих, хотя обстоятельства инцидента были менее очевидными.

ВИДЕО ДНЯ

В одном из пяти случаев, произошедших 25 февраля, верифицированное видео с дрона, которое было широко распространено в Интернете, в частности в соцсети X, демонстрирует, как по меньшей мере семеро украинских военнослужащих выходят из блиндажа расположенного среди деревьев между двумя полями, снимают бронежилеты, по меньшей мере один снимает шлем. Все они ложатся лицом вниз, а пятеро российских солдат целятся в них из своих пулеметов. Российских военных можно идентифицировать по хорошо заметным красным повязкам на руках и ногах. Затем трое российских солдат стреляют сзади и с обеих сторон в направлении украинских военных, которые явно сдались в плен.

Шестеро украинских военных остаются лежать лицом вниз, заметно реагируя на выстрелы, в то время как один пытается вернуться в блиндаж, но не успевает - в него попадает пуля. Инцидент произошел вблизи села Ивановское в Донецкой области. Точное место сначала подтвердил волонтер GeoConfirmed EjShahid, а впоследствии и исследователи Human Rights Watch.

В Human Rights Watch отметили, что "похоже, случаи таких казней не являются единичными".

Исследователи Human Rights Watch также идентифицировали обнародованную 5 февраля 2024 года видеозапись с российского дрона, на которой можно увидеть отдельный момент боя. В этом случае исследователям Human Rights Watch не удалось установить, сдались ли украинские солдаты в плен, но мужской голос, который слышен на видео и в достоверности которого нет очевидных сомнений, явно отдает приказы российским солдатам во время боя в Донецкой области. Голос говорит на русском: "Пленных не брать, всех расстрелять". Аудиовизуальный анализ видеоматериалов подтверждает вывод о том, что это был российских дрон.

Что предшествовало: Перед этим руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов сообщал, что Офис генерального прокурора имеет 27 уголовных производств по фактам казни оккупантами украинских военнопленных, речь идет об убийстве 54 защитников.

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